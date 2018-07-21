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В Приморье по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело
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В Приморье по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
У 33-летней местной жительницы в аренде находилось помещение. Она представила в уполномоченный орган документы о постановке на учет иностранцев в данном помещении. Однако у нее не было намерения предоставлять его для проживания.
В орган предварительного расследования для принятия процессуального решения были направлены материалы проверки межрайонной прокуратурой. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», возбуждено и расследуется уголовное дело.
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