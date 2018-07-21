В Приморье по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

У 33-летней местной жительницы в аренде находилось помещение. Она представила в уполномоченный орган документы о постановке на учет иностранцев в данном помещении. Однако у нее не было намерения предоставлять его для проживания.