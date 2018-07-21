Под Ульяновском рецидивист изнасиловал и задушил женщину

Ранее судимый за кражу 23-летний житель села Вышки Ульяновского района Сергей Ш. изнасиловал и насмерть задушил одну женщину, после чего напал на другую, ударив бутылкой по голове. Это случилось в январе 2018 года на территории Ундоровской курортной зоны. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Ульяновской области

3 января в парке Социально-реабилитационного центра имени Е. М. Чучкалова в селе Ундоры был найден труп женщины со следами побоев и истязаний. Вскоре выяснилось, что жительница Самарской области подверглась нападению со стороны пьяного23-летнего жителя села Вышки Сергея Ш. Рецидивист избил несчастную жертву руками и ногами, после чего изнасиловал и задушил. Через несколько часов он напал на другую женщину в поселке санатория имени Ленина, несколько раз ударив стеклянной бутылкой по голове.

Ш. предъявлено обвинение в «убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера», «действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и в «разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия». За совокупность всех этих деяний преступнику грозит пожизненное заключение. Уголовное дело направлено в суд.