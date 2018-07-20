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Видео: предполагаемый убийца фигуриста Тена появился на месте преступления
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Видео: предполагаемый убийца фигуриста Тена появился на месте преступления 

Пятый канал 19 часов назад
Фото: Пятый канал
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев сообщил журналистам, что один из подозреваемых по имени Нуралы Киясов уже дал признательные показания. Его предполагаемого сообщника Армана Кудайбергенова сейчас разыскивает МВД Казахстана, допрашиваются его родственники и друзья.
Киясов в присутствии адвоката дал признательные показания, однако не смог объяснить мотив преступления. Подозреваемый участвует в следственных действиях на месте кровавой расправы.
19 июля двое молодых людей напали на казахстанского фигуриста Дениса Тена. Призер Олимпийских игр заметил злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. В ходе возникшей потасовки, один из преступников нанес спортсмену ножевое ранение в ногу, которое впоследствии стало для него роковым. Тен скончался в больнице от кровопотери.
Ранее Пятый канал публиковал фотографию подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста.
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