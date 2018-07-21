Мужчину избили и облили горячим супом в квартире на севере Москвы

Житель столицы после инцидента в квартире на севере города обратился в медучреждение с побоями и ожогами от горячего супа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 19 июля в столичную поликлинику обратился 43-летний москвич, у которого диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, а также ожоги лица, шеи, грудной клетки и предплечья. «Мужчина пояснил, что в квартире на ул. Ляпидевского знакомый избил его и облил горячим супом», — сообщил источник.

Он уточнил, что пострадавшему оказывают необходимую помощь, а сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.