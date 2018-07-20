Назарбаев поручил МВД и Генпрокуратуре взять убийство фигуриста Тена под особый контроль

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава государства поручил генеральному прокурору Кожамжарову и министру внутренних дел Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование. Руководству администрации президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле", — говорится в сообщении.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Тен застал двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки грабители нанесли Тену множественные ножевые ранения, в следствии чего спортсмен потерял большое количество крови и вскоре после того, как был доставлен в больницу, скончался. В пятницу один из подозреваемых был задержан, он признал свою вину. Полиция ищет второго подозреваемого, чья личность установлена.

Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Он — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой ISU, является пятикратным чемпионом Казахстана.