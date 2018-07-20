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В Кизилюрте полицейских обстреляли боевики из бандгруппы, сообщил источник
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В Кизилюрте полицейских обстреляли боевики из бандгруппы, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дагестанских полицейских в Кизилюрте обстреляли боевики из «хасавюртовской» бандгруппы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Неизвестные обстреляли вечером в пятницу автомобиль ДПС в дагестанском Кизилюрте, двое полицейских погибли.
"Наряд ДПС обстреляли боевики из «хасавюртовской» бандгруппы", — сказал собеседник.
⚡⚡⚡ В Дагестане неизвестные расстреляли наряд ДПСhttps://t.co/dqATSBhf5n#Дагестан #Происшествия pic.twitter.com/OlawAIDAH3
— Пятый канал Новости (@5tv) 20 июля 2018 г.
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