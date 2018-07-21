В Челябинске отпустили бизнес-леди, задержанную с замглавы МЭР региона

Ранее управление ФСБ России по области подтвердило, что в четверг были задержаны первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества области Ольга Алейникова. ФСБ уточняло, что возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств.

"Ольга Алейникова была отпущена под подписку о невыезде", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь сама Алейникова на своей страничке в Facebook сообщила для «тех, кто волновался», что у нее «все хорошо».

В субботу Центральный райсуд Челябинска вынес постановление об аресте до 19 сентября в отношении Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, озвученным в суде, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, и были похищены Бахаевым. Также следователь в суде уточнил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель после заседания уточнил журналистам, что речь идет о выделении денежных средств в размере 3,8 миллиона рублей на подготовку и проведение российско-казахстанского форума в 2017 году, который проходил в Челябинске.

Ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщал агентству, что, по его данным, расследование проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки эффективности и результативности использования бюджетных средств, которую в декабре 2017 года проводила контрольно-счетная палата региона.