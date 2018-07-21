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В Челябинске отпустили бизнес-леди, задержанную с замглавы МЭР региона
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В Челябинске отпустили бизнес-леди, задержанную с замглавы МЭР региона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову, задержанная в четверг, отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.
Ранее управление ФСБ России по области подтвердило, что в четверг были задержаны первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества области Ольга Алейникова. ФСБ уточняло, что возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств.
"Ольга Алейникова была отпущена под подписку о невыезде", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь сама Алейникова на своей страничке в Facebook сообщила для «тех, кто волновался», что у нее «все хорошо».
В субботу Центральный райсуд Челябинска вынес постановление об аресте до 19 сентября в отношении Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, озвученным в суде, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, и были похищены Бахаевым. Также следователь в суде уточнил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель после заседания уточнил журналистам, что речь идет о выделении денежных средств в размере 3,8 миллиона рублей на подготовку и проведение российско-казахстанского форума в 2017 году, который проходил в Челябинске.
Ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщал агентству, что, по его данным, расследование проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки эффективности и результативности использования бюджетных средств, которую в декабре 2017 года проводила контрольно-счетная палата региона.
"Проверка проводилась в отношении министерства экономического развития региона, подведомственных ему некоммерческих организаций и автономного учреждения. Результаты проверки, с которыми ознакомлен губернатор области Борис Дубровский, были направлены в правоохранительные органы", — отметил он.
Ранее Федечкин сообщал, что Дубровский в курсе действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева. Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе. Дубровский подчеркнул, что в ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
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