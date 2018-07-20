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Очевидцы публикуют кадры с места жестокого убийства сотрудников ГАИ в Дагестане
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Очевидцы публикуют кадры с места жестокого убийства сотрудников ГАИ в Дагестане 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Неизвестные расстреляли наряд ДПС на трассе в Кизилюртовском районе Дагестана. Как сообщает издание «Голос Дагестана», жертвами атаки злоумышленников стали двое страже порядка. Еще один получил ранение.
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