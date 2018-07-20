Пытки в ярославской колонии: после публикации видео возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после появления видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. Запись опубликовала «Новая газета», а предоставили ее юристы фонда «Общественный вердикт».

Видео достаточно жесткое, слабонервным лучше не смотреть. На десятиминутной записи видно, что помещение заполнено сотрудниками ФСИН в серой камуфляжной форме. Евгений Макаров, который сам отбывает срок за нанесение тяжких телесных повреждений, лежит на столе лицом вниз. Несколько человек заломили ему руки в наручниках за спиной. Охранники по очереди бьют его по пяткам дубинками, периодически выливая на ноги и голову воду. Макаров стонет, просит их остановиться, но избиения продолжаются. Один из охранников говорит, что у него даже «уже руки опухли». На десятой минуте запись обрывается, но понятно, что это не конец.

Из видео ясно, что так называемый воспитательный процесс происходит по причине того, что осужденный нелестно отозвался об одном из сотрудников колонии, а точнее, назвал его «рыжей псиной». Как пишет «Новая газета», видео сняли 29 июня прошлого года на портативный видеорегистратор одного из охранников. Из записи можно сделать вывод, что он сам принимал участие в избиении.

Этот случай пыток не единичный — ярославская колония вообще этим славится. На этот раз, если вина участвовавших в избиении охранников будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы. Подобное происходит и в других местах заключения, говорит адвокат Иван Миронов , который сам два года провел в СИЗО:

Иван Миронов адвокат «Если называть вещи своими именами, первое — это, конечно, животные, мрази, которые этим занимаются, это нелюди, которые пытают людей, находящихся в заключении. Но трижды нелюди те, кто это покрывает, потому что деятельность сотрудников изоляторов, зон, где происходит подобное, контролируется непосредственно специальными службами ФСИН и другими надзорными ведомствами, и эти люди должны нести ответственность в первую очередь. И то, что год сотрудники ФСИН не знали, что там происходит, наверное, это бред».

Летом 2014 года бывший замначальника уголовного розыска казанского отдела полиции «Дальний» Алмаз Василов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. В 2015-м Верховный суд Татарстана сократил срок до 13 лет и 11 месяцев. Семь остальных подсудимых, обвиняемых в пытках задержанных, получили от двух до 12 лет лишения свободы, потом сроки также сократили.

И вот очередное свидетельство пыток в ярославской колонии. Как запись могла стать достоянием общественности, учитывая строгий контроль со стороны сотрудников ФСИН? Специалисты ведомства установили, что видео предварительно было скачано с компьютера одного из сотрудников технической службы колонии. Своими предположениями с Business FM поделился соучредитель благотворительного фонда помощи заключенным и их семьям «Русь Сидящая» Алексей Козлов

Алексей Козлов соучредитель благотворительного фонда помощи заключенным и их семьям «Русь Сидящая» «Надо понимать, что среди действующих сотрудников колонии, бесспорно, есть приличные люди. Это люди, которым не чужды какие-то слова об офицерской чести и так далее. Их очень не много. Был человек, у которого совесть взыграла, и он просто передал это видео. Абсолютно уверен, что это был действующий сотрудник колонии. Мы точно не знаем, кому потом передаются эти записи. Необязательно передавал тот человек, чей это был видеорегистратор. Это могло произойти на каком-то ином уровне, но в любом случае это внутри колонии, то есть это один из людей, кто был в курсе».