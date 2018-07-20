Телохранителя бывшего президента Армении освободят под залог в $2 млн

Казаряну были предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьями уголовного кодекса «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».

"Уголовный апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Казаряна под залог в 1 миллиард драмов (более 2 миллионов долларов). Возражений у следователя не было", — говорится в сообщении. Казарян выйдет на свободу после выплаты залога.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что при выходе Казаряна из здания ЗАО «Юнибанк» в его портфеле были обнаружены 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов), снятых с его депозитного счета, а в сопровождающем его автомобиле Lexus найдены еще 50 тысяч долларов.

По данным СНБ, Казарян также собирался обналичить в «Ардшинбанке» 1,78 миллиона долларов, находящиеся на его счету и 1,43 миллиона долларов, находящиеся на счету его супруги. Ранее в Следственном комитете сообщили, что во время обыска в доме супруги Казаряна была обнаружена сумма около 1,2 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро, а в гараже — автомобили Range Rover и Mercedes-Benz.

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