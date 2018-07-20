Ещё
Телохранителя бывшего президента Армении освободят под залог в $2 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телохранителя бывшего президента Армении освободят под залог в $2 млн 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Личный телохранитель экс-президента Армении, бывшего премьер-министра страны Сержа Саргсяна — генерал-майор Вачаган Казарян, арестованный в конце июня по обвинению в незаконном обогащении, решением суда будет освобожден под залог, сообщает Sputnik Армения.
Казаряну были предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьями уголовного кодекса «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».
"Уголовный апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Казаряна под залог в 1 миллиард драмов (более 2 миллионов долларов). Возражений у следователя не было", — говорится в сообщении. Казарян выйдет на свободу после выплаты залога.
Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что при выходе Казаряна из здания ЗАО «Юнибанк» в его портфеле были обнаружены 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов), снятых с его депозитного счета, а в сопровождающем его автомобиле Lexus найдены еще 50 тысяч долларов.
По данным СНБ, Казарян также собирался обналичить в «Ардшинбанке» 1,78 миллиона долларов, находящиеся на его счету и 1,43 миллиона долларов, находящиеся на счету его супруги. Ранее в Следственном комитете сообщили, что во время обыска в доме супруги Казаряна была обнаружена сумма около 1,2 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро, а в гараже — автомобили Range Rover и Mercedes-Benz.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу248
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня32
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1272
Умерла Мария Спивак39
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение