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Убийца, застреливший бизнесмена в Уфе, получил 10 лет тюрьмы
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Убийца, застреливший бизнесмена в Уфе, получил 10 лет тюрьмы 

ГОРОБЗОР.РУ 23 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе вынесли приговор по делу об убийстве предпринимателя Амира Валиуллина, совершенном в марте 2017 года. Подсудимого Альфреда Исламова приговорили к 10 годам лишения свободы.
Напомним, Амир Валиуллин занимался пассажироперевозками на маршруте Уфа-Языково. 29 марта 2017 года тело предпринимателя нашли на парковке рядом с его автомобилем в Сипайлово. Убийцей оказался коллега Валиуллина, который попал в камеры видеонаблюдения.
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