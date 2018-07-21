Убийца, застреливший бизнесмена в Уфе, получил 10 лет тюрьмы

Уфе вынесли приговор по делу об убийстве предпринимателя Амира Валиуллина, совершенном в марте 2017 года. Подсудимого Альфреда Исламова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, Амир Валиуллин занимался пассажироперевозками на маршруте Уфа-Языково. 29 марта 2017 года тело предпринимателя нашли на парковке рядом с его автомобилем в Сипайлово. Убийцей оказался коллега Валиуллина, который попал в камеры видеонаблюдения.

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