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Британец получил пожизненное за изготовление СВУ и подготовку теракта
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Британец получил пожизненное за изготовление СВУ и подготовку теракта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Вернувшийся из Афганистана британец приговорен к трем пожизненным срокам за изготовление взрывных устройств и подготовку теракта у здания парламента.
В апреле прошлого года полиция задержала на Парламентской площади жителя севера Лондона, 28-летнего Халида Али, у которого были обнаружены три ножа. Следствие обвинило задержанного в подготовке атаки на парламент и покушении на убийство парламентариев.
Полиция следила за Али с момента его возвращения из Афганистана, где тот провел пять лет и в 2012 году занимался сборкой самодельных взрывных устройств для боевиков движения «Талибан»*. В 2016 году ФБР США после исследования отпечатков подтвердила причастность Али к сборке взрывных устройств.
Центральный уголовный суд Лондона в пятницу вынес вердикт по делу Али — подсудимый приговорен к трем пожизненным срокам заключения без права на досрочный выход из тюрьмы в течение 40 лет.
"Я абсолютно уверен, что вы были в Афганистане. Вы были значимым членом группы, готовившей взрывные устройства, которые применялись в столкновениях между январем и июлем 2012 года. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что существует значительный риск того, что вы совершите акты насилия в будущем, что может привести к смертям и ранениям", — сказал, вынося вердикт, судья Николас Хиллиард.
Два приговора с пожизненным заключением Али получил за изготовление взрывных устройств и один — без права освобождения в течение 25 лет — за подготовку теракта у парламента.
*Запрещённая в России террористическая организация
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