Британец получил пожизненное за изготовление СВУ и подготовку теракта

В апреле прошлого года полиция задержала на Парламентской площади жителя севера Лондона, 28-летнего Халида Али, у которого были обнаружены три ножа. Следствие обвинило задержанного в подготовке атаки на парламент и покушении на убийство парламентариев.

Полиция следила за Али с момента его возвращения из Афганистана, где тот провел пять лет и в 2012 году занимался сборкой самодельных взрывных устройств для боевиков движения «Талибан» *. В 2016 году ФБР США после исследования отпечатков подтвердила причастность Али к сборке взрывных устройств.

Центральный уголовный суд Лондона в пятницу вынес вердикт по делу Али — подсудимый приговорен к трем пожизненным срокам заключения без права на досрочный выход из тюрьмы в течение 40 лет.

"Я абсолютно уверен, что вы были в Афганистане. Вы были значимым членом группы, готовившей взрывные устройства, которые применялись в столкновениях между январем и июлем 2012 года. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что существует значительный риск того, что вы совершите акты насилия в будущем, что может привести к смертям и ранениям", — сказал, вынося вердикт, судья Николас Хиллиард.

Два приговора с пожизненным заключением Али получил за изготовление взрывных устройств и один — без права освобождения в течение 25 лет — за подготовку теракта у парламента.