Порядка 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали около 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержали один рейс, в «Домодедове» десять рейсов задержано, десять отменены, в «Шереметьеве» задержали три рейса.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что вплоть до ночи субботы ожидаются сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.