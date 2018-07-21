Число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах в субботу увеличилось до 32

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса на 12:20, число задержанных и отмененных рейсов составляло порядка 25.

Так, во «Внукове» задержали пять рейсов, в «Домодедове» 12 рейсов задержано, три отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что вплоть до ночи субботы ожидаются сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>