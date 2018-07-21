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Число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах в субботу увеличилось до 32
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Число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах в субботу увеличилось до 32 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса на 12:20, число задержанных и отмененных рейсов составляло порядка 25.
Так, во «Внукове» задержали пять рейсов, в «Домодедове» 12 рейсов задержано, три отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.
Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что вплоть до ночи субботы ожидаются сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>
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