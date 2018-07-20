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В Ростовской области молодая девушка изрезала ножом пенсионера в ответ на замечание
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В Ростовской области молодая девушка изрезала ножом пенсионера в ответ на замечание 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: letnews.ru
17‐летняя девушка набросилась с ножом на соседа‐пенсионера за то, что он попросил её громко не шуметь во время распития спиртных напитков.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП случилось в городе Новошахтинск. Согласно предварительной информации, компания молодых людей, в которой была 17-летняя девушка, распивала алкоголь, громко шумела и нецензурно выражалась.
Пенсионер сделал замечание подросткам из окна своей квартиры. Однако его просьба вести себя немного тише, была проигнорирована.
Тогда пожилой мужчина вышел во двор поговорить с ребятами. Это очень не понравилось несовершеннолетней девушке, которая взяла в руки нож и изрезала несчастного пенсионера.
В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из местных клиник с колото-резаным ранением брюшной стенки. Внутренние органы оказались не задеты. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
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