В Ростовской области молодая девушка изрезала ножом пенсионера в ответ на замечание

17‐летняя девушка набросилась с ножом на соседа‐пенсионера за то, что он попросил её громко не шуметь во время распития спиртных напитков.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах , ЧП случилось в городе Новошахтинск . Согласно предварительной информации, компания молодых людей, в которой была 17-летняя девушка, распивала алкоголь, громко шумела и нецензурно выражалась.

Пенсионер сделал замечание подросткам из окна своей квартиры. Однако его просьба вести себя немного тише, была проигнорирована.

Тогда пожилой мужчина вышел во двор поговорить с ребятами. Это очень не понравилось несовершеннолетней девушке, которая взяла в руки нож и изрезала несчастного пенсионера.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из местных клиник с колото-резаным ранением брюшной стенки. Внутренние органы оказались не задеты. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

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