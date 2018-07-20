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Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей
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Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей 

Мослента 1 час назад
Молодой человек отдал мошеннику 63 тысячи рублей за приворот девушки. Об этом сообщает агентство «Москва».
24-летний москвич, работающий контролером в кинотеатре, обратился в полицию 19 июля. По его словам, он влюбился в девушку по имени Дарья и решил приворожить ее. Он нашел человека, который пообещал сделать качественный приворот, и передал ему 63 тысячи рублей.
Однако приворот не сработал, и молодой человек попросил привлечь мошенника к ответственности. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В августе 2017 года сотрудница одного из столичных наркодиспансеров заплатила 320 тысяч рублей мошеннику, который пообещал снять с нее проклятие.
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