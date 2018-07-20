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В Йошкар-Оле задержан экс-начальник налоговой инспекции, — СМИ
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В Йошкар-Оле задержан экс-начальник налоговой инспекции, — СМИ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-начальник инспекции ФНС по Йошкар-Оле Владимир Чекушкин задержан за получение взятки правоохранительными органами. Об этом сообщает издание «Версия». «ФедералПресс» не удалось подтвердить данную информацию, однако информагентство отправило в налоговую службу официальный запрос.
«Якобы речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Следственный Комитет и прокуратура пока не подтверждают, но и не отрицают обнародованную информацию», — говорится в материале издания.
Владимир Чекушкин был начальником инспекции ФНС по Йошкар-Оле во время руководства республикой Леонида Маркелова.
Фото: pixabay.com
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