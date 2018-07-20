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Осуждаем и сожалеем. ФСИН — о чудовищных пытках в ярославской колонии
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Осуждаем и сожалеем. ФСИН — о чудовищных пытках в ярославской колонии 

76.ru 33 минуты назад
Фото: 76.ru
Сейчас избитый заключенный сидит в другой колонии — №8  Федеральная служба исполнения наказаний объявила о служебной проверке, которую проведут после скандала с пытками в ярославской колонии №1. Ведомство опубликовало официальный комментарий.
— Назначена служебная проверка с участием комиссии Центрального аппарата ФСИН России. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу, — сказано в сообщении пресс-бюро ФСИН России.
Чудовищное видео появилось сегодня на сайте «Новой газеты». На кадрах видно, как несколько человек в форме избивают голого заключённого, мужчина кричит от боли.
Хроника событий
Следственный комитет ту же возбудил уголовное дело. Правозащитники отправили видео в Европейский суд по правам человека.
76.ru: последние новости
В колонии Ярославля жестоко пытали голого заключённого. С чего всё началось и что происходит сейчас Много жалуешься – получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных Павлу Дыбину продлили арест. К концу срока он перестанет быть депутатом
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