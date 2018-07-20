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Курянина будут судить за несколько преступлений
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Курянина будут судить за несколько преступлений 

Курские известия 38 минут назад
Фото: Курские известия
Во время следствия обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство
34-летний житель Курска обвиняется по нескольким статьям: «Участие в преступном сообществе», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога», «Убийство, совершенное организованной группой»; «Незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой».
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, обвиняемый с 2012 по 2015 годы, в составе преступного сообщества совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В июне 2012 года он с подельниками поджёг автомобиль «БМВ», в результате машина была уничтожена.
С осени 2012 по февраль 2013 года он с соучастниками следил за одним из жителей Курска, после чего убил его из огнестрельного оружия. С середины весны 2014 по январь 2015 года обвиняемый с другими участниками преступного сообщества неоднократно наблюдал за жителем Курска и его транспортом, после чего в апреле 2015 года несколько раз выстрелил в последнего из обреза двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья. От полученных ранений потерпевший скончался.
Во время следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступного сообщества находится на завершающей стадии.
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