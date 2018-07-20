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В Костромской области 29 рыбаков стали фигурантами уголовных дел
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В Костромской области 29 рыбаков стали фигурантами уголовных дел 

k1news.ru 42 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области подвели итоги мероприятий, которые проводились во время нереста рыбы. Нерестовый период проходил с 15 апреля по 15 июня, для рыбаков действовали ограничения в лове рыбы. Но не все следовали установленным правилам, сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
За время нереста было проведено 265 контрольно-надзорных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах региона. Сотрудники Рыбоохраны выявили 672 нарушения и составили 661 административный протокол. 29 рыбаков стали фигурантами уголовных дел.
Как рассказали специалисты, у нарушителей изъяли 151 орудие вылова рыбы. Браконьеры лишались лодок, острог, сетей.
Полицейские возбудили 21 уголовное дело, 10 из которых пришлись на Костромской район, 3 — на Макарьевский, 4 — на Красносельский, 1 — на Галичский, 3 — на Нерехтский.
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