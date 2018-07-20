В Татарстане председателя правления райпо и главбуха осудили на 3 года за махинации с недвижимостью на 45 миллионов рублей 

Городской суд Чистополя вынес приговор двум бывшим сотрудницам Чистопольского районного потребительского общества. 61-летнюю председательницу правления и 65-летнюю главбуха обвиняют в хищении крупной суммы денег. Установлено, что с 2010 по 2012 годы председатель правления и главный бухгалтер Чистопольского райпо, используя свое служебное положение, подделали постановления и протоколы собраний пайщиков, и украли несколько объектов недвижимости. Среди похищенного значились здания магазинов, склады, производственные цеха и земельные участки. Причиненный организации ущерб на сумму составил более 45 млн рублей. В результате, суд приговорил обеих женщин к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.