Ещё
Нож и рюкзак с горючкой: подробности резни в немецком автобусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нож и рюкзак с горючкой: подробности резни в немецком автобусе 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец резни в немецком автобусе рассказал подробности нападения изданию Luebecker Nachrichten. По его словам, злоумышленник был вооружен кухонным ножом. Пытаясь сбежать с места ЧП, мужчина оставил в транспортном средстве дымящийся рюкзак, в котором была найдена горючая жидкость. Пожар был потушен, а преступник — задержан.
В результате атаки пострадали 14 человек, двое — тяжело. Одна из жертв получила удар в грудь. Жизни раненых — вне опасности.
Инцидент произошел в районе Кюкниц города Любек. Иранец, которому на вид лет 35, напал на пассажиров и водителя, после чего был задержан проезжавшими мимо патрульными. Место ЧП оцеплено, остановлено движение транспорта. Идет проверка, версия теракта не исключается.
Вести.Ru: последние новости
На Урале при продаже машины убили финалистку мирового конкурса красоты ФСИН и СК проверят сообщения об издевательствах над заключенным в Ярославле Убийство Дениса Тена: задержан один подозреваемый
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста591
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры90
Фото кабинета Медведева удивило россиян94
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе243
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение