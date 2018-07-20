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В Архангельской области ФСБ изъяла у жителя арсенал оружия и более 3 тыс. боеприпасов
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В Архангельской области ФСБ изъяла у жителя арсенал оружия и более 3 тыс. боеприпасов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления ФСБ по Архангельской области в ходе спецоперации изъяли у местного жителя более 3 тыс. боеприпасов, снайперскую винтовку, пистолеты и револьверы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.
"Из незаконного оборота изъято более 3 тыс. боеприпасов и семь единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка Мосина с оптическим прицелом, самозарядные пистолеты Norinco и ТТ, спортивный револьвер модели ТОЗ-36, два револьвера системы Нагана, охотничье ружье конструкции Фролова", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, этот арсенал был обнаружен у жителя Котласа Архангельской области. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
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