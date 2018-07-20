В Коми экс-главу администрации Инты приговорили к 12 годам колонии за взятку 

Отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте окружной прокуратуры. Средства, которые Смирнов получил в качестве взятки, должны быть конфискованы, а до тех пор, пока решение суда не будет исполнено, имущество бывшего сити-менеджера останется под арестом. По данным ведомства, в 2012-2014 годах Павел Смирнов, занимая должность главы администрации Инты, получил от представителя некоммерческой организации «Благотворительный фонд Инты» и руководителя трех управляющих компаний больше 7 миллионов рублей в обмен на обещание оказывать содействие и покровительство. «В ходе следствия экс-градоначальник вину не признал, настаивая, что денежные средства в значительно меньшем размере директор перечисленных юридических лиц передавал ему добровольно, после чего они расходовались на благотворительность. При рассмотрении дела руководитель компаний, будучи свидетелем обвинения, полностью опроверг эту позицию. Он сообщил суду, что вынужден был регулярно передавать деньги мэру Инты, поскольку опасался, что в противном случае имевшийся у мэра административный ресурс отрицательно скажется на его карьере и создаст проблемы в работе управляющих компаний», — пояснили в прокуратуре Коми. В июне 2017 года Смирнов был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 21 миллион рублей за получение взятки от главы компании «Монолит» Сергея Тучковского. «Вознаграждение» экс-мэр получил в качестве платы за содействие при размещении муниципальных заказов «Монолиту» на благоустройство дворов, создание преимуществ при проведении электронных торгов и при приемке работ, сообщает ТАСС..