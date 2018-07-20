Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров СНГ

По словам полицейских — совместные мероприятия правоохранителей очень необходимы.

20 июля министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

Ирина Волк. — На нем особое внимание было уделено вопросу обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе международных террористических организаций на территориях третьих стран, — сообщила "Вечерней Москве" официальный представитель МВД

По словам полицейских — совместные мероприятия правоохранителей очень необходимы.

— Такие встречи необходимы хотя бы для того, чтобы обсудить совместные действия по выдаче преступников и поиску злоумышленников, которые скрываются на территории СНГ, — пояснил ветеран МВД Василий Крячко.