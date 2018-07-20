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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров СНГ
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров СНГ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам полицейских — совместные мероприятия правоохранителей очень необходимы.
20 июля министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.
— На нем особое внимание было уделено вопросу обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе международных террористических организаций на территориях третьих стран, — сообщила "Вечерней Москве" официальный представитель МВД Ирина Волк.
По словам полицейских — совместные мероприятия правоохранителей очень необходимы.
— Такие встречи необходимы хотя бы для того, чтобы обсудить совместные действия по выдаче преступников и поиску злоумышленников, которые скрываются на территории СНГ, — пояснил ветеран МВД Василий Крячко.
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