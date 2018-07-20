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Экс-работнику ж/д вокзала Пермь-2 может грозить большой тюремный срок за несколько эпизодов получения взяток с вымогательством
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Экс-работнику ж/д вокзала Пермь-2 может грозить большой тюремный срок за несколько эпизодов получения взяток с вымогательством 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года на тот момент главный инженер железнодорожного вокзала Пермь-2, получил от представителей нескольких коммерческих организаций взятки. Деньги предназначались за непрепятствование выполнению работ подрядными организациями при осуществлении им контрольных мероприятий. Общая сумма составила 200 тыс. руб.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством взятки»). Данная статья предусматривает широкий спектр наказаний, в частности штраф в размере от 2 млн до 4 млн руб. либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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