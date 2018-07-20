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Освободили от ответственности и направили лечиться
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Освободили от ответственности и направили лечиться 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото arena.press
Собинский районный суд вынес постановление в отношении жителя города Радужный, согласно которому тот пройдет принудительное лечение в психиатрическом диспансере специализированного типа с интенсивным наблюдением.
«ТВ-МИГ» сообщал ранее, что 21 февраля этого года, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения попросил своего знакомого записать ему музыку на диск, но получил отказ.
После этого виновный схватился за нож и нанес потерпевшему несколько ударов по шее, грудной клетке и левому плечу. Через несколько часов потерпевший мужчина скончался в городской больнице от кровопотери.
Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у виновного хроническое психическое расстройство. В связи с тем, что преступление было совершено в состоянии невменяемости, мужчина освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.
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