Освободили от ответственности и направили лечиться

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Собинский районный суд вынес постановление в отношении жителя города Радужный, согласно которому тот пройдет принудительное лечение в психиатрическом диспансере специализированного типа с интенсивным наблюдением.

«ТВ-МИГ» сообщал ранее, что 21 февраля этого года, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения попросил своего знакомого записать ему музыку на диск, но получил отказ.

После этого виновный схватился за нож и нанес потерпевшему несколько ударов по шее, грудной клетке и левому плечу. Через несколько часов потерпевший мужчина скончался в городской больнице от кровопотери.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у виновного хроническое психическое расстройство. В связи с тем, что преступление было совершено в состоянии невменяемости, мужчина освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.