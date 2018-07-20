Нижегородец убил топором знакомого и выбросил тело на улицу

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

17 июля в гостях у подозреваемого в квартире дома по улице Дзержинского в Балахне был его 46-летний приятель. В процессе распития спиртных напитков гость оскорбил хозяина и его родственников, что и стало причиной убийства: хозяин несколько раз ударил гостя топором по голове и телу.

Через 2 дня из-за запаха в квартире злоумышленник вынес тело на улицу, где оно было обнаружено прохожими.

Подозреваемый задержан по горячим следам. Свою вину он признал.