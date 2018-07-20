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Нижегородец убил топором знакомого и выбросил тело на улицу
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Нижегородец убил топором знакомого и выбросил тело на улицу 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
17 июля в гостях у подозреваемого в квартире дома по улице Дзержинского в Балахне был его 46-летний приятель. В процессе распития спиртных напитков гость оскорбил хозяина и его родственников, что и стало причиной убийства: хозяин несколько раз ударил гостя топором по голове и телу.
Через 2 дня из-за запаха в квартире злоумышленник вынес тело на улицу, где оно было обнаружено прохожими.
Подозреваемый задержан по горячим следам. Свою вину он признал.
Ранее сообщалось о том, что житель Арзамаса застрелил односельчанина и закопал тело в овраге.
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