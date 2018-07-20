Жалобы на здоровье осужденного в Крыму украинца Панова оказались ложными 

Появившиеся накануне в СМИ свидетельства об ухудшении состояния здоровья украинца Евгения Панова оказались ложными, сообщает Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Крым. Панов был приговорен судом к 8 годам колонии строгого режима летом 2016 года за осуществление диверсионно-террористической деятельности на территории полуострова.
Как оказалось, жалобы на зубную боль и отказ в предоставлении медицинской помощи в местах лишения свободы не соответствуют действительности.