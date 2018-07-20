Житель Прикамья за избиения знакомой и участкового получил три года колонии

Как рассказали в краевом СКР , первый эпизод произошёл вечером 16 июня 2017 года. Тогда в квартире он поссорился со знакомой и дважды ударил ей кулаком в челюсть.

Следующей жертвой 30-летнего мужчины стал местный участковый уполномоченный.

«Днём 19 ноября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре помещения дежурной части отдела полиции, осужденный с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, нанёс ему удар кулаком по лицу, от чего потерпевший испытал сильную физическую боль», — сообщили в СКР по Пермскому краю.

В итоге суд признал жителя Красновишерска виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Теперь 30-летний мужчина отправится на три года в колонию строгого режима.