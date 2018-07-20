Житель Прикамья за избиения знакомой и участкового получил три года колонии 

30-летний житель Красновишерска отправится на три года в колонию строгого режима за то, что будучи пьяным любит распускать руки.
Как рассказали в краевом СКР, первый эпизод произошёл вечером 16 июня 2017 года. Тогда в квартире он поссорился со знакомой и дважды ударил ей кулаком в челюсть.
Следующей жертвой 30-летнего мужчины стал местный участковый уполномоченный.
«Днём 19 ноября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре помещения дежурной части отдела полиции, осужденный с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, нанёс ему удар кулаком по лицу, от чего потерпевший испытал сильную физическую боль», — сообщили в СКР по Пермскому краю.
В итоге суд признал жителя Красновишерска виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Теперь 30-летний мужчина отправится на три года в колонию строгого режима.
Напомним, на этой неделе Ленинский суд признал виновными в избиении DJ Smash бывшего депутата Александра Телепнёва и его друга Сергея Ванкевича, приговорив их к двум годам колонии-поселения.