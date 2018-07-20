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В Башкирии осудят няню за избиение младенцев
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В Башкирии осудят няню за избиение младенцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: letnews.ru
УФА, 20 июл — РИА Новости. Частную няню будут судить в башкирском Стерлитамаке по делу о насилии над младенцами, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года жительница Стерлитамака по объявлению в социальной сети наняла 44-летнюю няню для ухода за своим четырехмесячным ребенком. Ведомство отмечает, что через несколько месяцев мать стала замечать ссадины на теле младенца, после чего установила в квартире камеру видеонаблюдения.
"Когда женщина пересмотрела запись, увидела, что ее ребенок плачет и всячески требует к себе внимание, а няня за это избивала ребенка и громко ругала", — сказали в управлении.
В СУСК добавили, что позднее был установлен еще один факт проявления насилия со стороны няни. «В правоохранительные органы обратилась еще одна жительница города и сообщила, что обвиняемая ухаживала за ее младенцем в мае 2017 года, после чего на теле ребенка были обнаружены характерные для избиения ссадины», — сообщили в ведомстве.
Два уголовных дела, возбужденные против няни по статьям «причинение психических и физических страданий» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.
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