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Шутник в полицейской форме был задержан в Москве
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Шутник в полицейской форме был задержан в Москве 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Мужчина в полицейской форме, задававший вопросы москвичам и снимавший их реакцию на видео, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка. Им оказался 33-летний приезжий, который не имеет никакого отношения к органам внутренних дел, сообщает Информационное агентство России "ТАСС".
Выяснилось, что нарушитель взял полицейскую форму напрокат, обратившись по объявлению в сети Интернет.
В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по факту незаконного ношения форменной одежды с символикой правоохранительных органов и знаками различия.
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