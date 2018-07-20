Шутник в полицейской форме был задержан в Москве

Мужчина в полицейской форме, задававший вопросы москвичам и снимавший их реакцию на видео, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка. Им оказался 33-летний приезжий, который не имеет никакого отношения к органам внутренних дел , сообщает Информационное агентство России "ТАСС"

Выяснилось, что нарушитель взял полицейскую форму напрокат, обратившись по объявлению в сети Интернет.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по факту незаконного ношения форменной одежды с символикой правоохранительных органов и знаками различия.