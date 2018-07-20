В Петербурге жилищного инспектора подозревают во взятке в 3 млн рублей

Государственного жилищного инспектора из Петербурга подозревают в попытке получения взятки в размере 3 миллионов рублей, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другими неустановленными лицами потребовал столь большую сумму денег у целого ряда управляющих организаций Северной столицы. За это он пообещал в течение полугода не выявлять никаких нарушений в рамках проверки в этих организациях.

19 июля, когда инспектор получал часть взятки в размере 255 тысяч рублей, его задержали.