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В Петербурге жилищного инспектора подозревают во взятке в 3 млн рублей
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В Петербурге жилищного инспектора подозревают во взятке в 3 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Государственного жилищного инспектора из Петербурга подозревают в попытке получения взятки в размере 3 миллионов рублей, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
По версии следствия, подозреваемый вместе с другими неустановленными лицами потребовал столь большую сумму денег у целого ряда управляющих организаций Северной столицы. За это он пообещал в течение полугода не выявлять никаких нарушений в рамках проверки в этих организациях.
19 июля, когда инспектор получал часть взятки в размере 255 тысяч рублей, его задержали.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех лиц, причастных к произошедшему.
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