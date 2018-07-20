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В Тамбовской области ревнивый муж убил жену
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В Тамбовской области ревнивый муж убил жену 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жителю Гавриловского района предъявили обвинение в убийстве супруги, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.
По версии следствия, утром 13 июля 56-летний мужчина, увидев, что супруга только вернулась домой, стал упрекать ее в неверности, после чего несколько раз ударил топором по голове и причинил ножевые ранения.
Осознав, что жена мертва, мужчина завернул ее тело в покрывало, вынес во дворе и прикрыл соломой. В доме мужчина уничтожил все следы преступления. Вечером тело 48-летней потерпевшей обнаружил её сын, который забеспокоился, что мать не пришла к нему на встречу.
Следователи выяснили, что супруги с сентября прошлого года не жили вместе, а мужчина вернулся домой только за неделю до трагедии. До суда злоумышленник будет находиться под стражей.
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