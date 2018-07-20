В Тамбовской области ревнивый муж убил жену

По версии следствия, утром 13 июля 56-летний мужчина, увидев, что супруга только вернулась домой, стал упрекать ее в неверности, после чего несколько раз ударил топором по голове и причинил ножевые ранения.

Осознав, что жена мертва, мужчина завернул ее тело в покрывало, вынес во дворе и прикрыл соломой. В доме мужчина уничтожил все следы преступления. Вечером тело 48-летней потерпевшей обнаружил её сын, который забеспокоился, что мать не пришла к нему на встречу.

Следователи выяснили, что супруги с сентября прошлого года не жили вместе, а мужчина вернулся домой только за неделю до трагедии. До суда злоумышленник будет находиться под стражей.