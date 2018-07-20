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Сексуальный дебют у саратовчанки произошел в 15 лет
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Сексуальный дебют у саратовчанки произошел в 15 лет 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Партнером несовершеннолетней девушки стал 19-летний знакомый.
Молодые люди из города Красноармейск Саратовской области решили заняться любовью по обоюдному согласию и по взаимной симпатии. Все произошло в квартире юноши.
При этом молодой человек совершенно не озаботился наступлением возможных уголовных последствий для своей персоны, став по факту пресловутым педофилом.
После сексуального контакта девушка вынуждена была обратиться к медикам. Видимо, что-то пошло не так.
Данное обстоятельство стало фатальным для пылкого любовника. После этого настала очередь «возбудиться» уже представителям Следственного комитета.
На сексуального партнера девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-го возраста, совершенное лицом, достигшим 18-го возраста).
Выдержат ли чувства красноармейских Ромео и Джульетты испытание Уголовным кодексом РФ — покажут предстоящий суд и время.
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