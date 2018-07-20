Депутат Ульяновского заксобрания арестован из-за обманутых дольщиков

Депутат законодательного собрания Ульяновской области Ринат Шайдуллин арестован за организацию незаконного строительства в Подмосковье . Об этом сообщает портал ulpravda.ru.

По информации издания, в 2012 году Ринат Шайдуллин собирался стать депутатом московского района Сокол. «Местные жители бунтовали — поговаривали, что он связан с хищениями более 6 млн рублей на схемах с полисами ОСАГО», — поясняется в материале.

Стать депутатом в столице у Рината Шайдуллина не получилось. После этого он решил в 2013 году избраться в законодательное собрание Ульяновской области.

«А для этого, видимо, были нужны деньги — злые языки твердят, мол, мандат стоил пять миллионов. Так что в Подмосковье врач Шайдуллин нашел земляка, годами занимающегося строительством. И предложил ему посотрудничать. Партнер по застройке очень быстро понял, что наш герой строить полноценный дом не собирается, так что земляки разошлись, каждый забрав свои доли», — поясняют авторы материала.

«Сейчас в Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в сфере долевого строительства. По ходатайству следователя в отношении исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт», являющегося также депутатом законодательного собрания Ульяновской области V созыва, обвиняемого в мошенничестве по части 4-й статьи 159 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия депутат совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома в Дмитровском районе Московской области», — пояснили изданию в районном СУ СКР

По информации следователей, в июле 2012 года он под видом организации долевого строительства завладел деньгами дольщиков, хотя заранее знал, что дом не будет сдан. В результате дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 млн рублей. По делу признаны потерпевшими 32 человека.

Расследование уголовного дела продолжается. Юристы дольщиков уверены, что сейчас благоприятный исход сложившейся ситуации возможен.