Преступники случайно отправили партию наркотиков в Новороссийск вместо Нидерландов

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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