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Гражданина Израиля будут судить в Новороссийске за перевозку 28 кг кокаина
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Гражданина Израиля будут судить в Новороссийске за перевозку 28 кг кокаина 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Наркотик должен был попасть в Нидерланды, но по ошибке оказался в России
Гражданина Израиля будут судить в Новороссийске за перевозку 28 кг кокаина
В суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, двое граждан Израиля, один из которых с 2011 года находился в международном розыске, решили отправить в Голландию 28 кг кокаина. Они спрятали наркотики в контейнер на судне, следовавшем в Роттердам. Но потеряли контроль над контейнером и в итоге он оказался в морском порту Новороссийска.
Чтобы достать наркотики и реализовать их уже на территории России, преступники привлекли еще четырех мужчин — троих россиян и украинца. При перегрузке кокаина их задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В ноябре 2017 года одного из злоумышленников — 42-летнего фигуранта дела — нашли и задержали на территории Эквадора. По инициативе Генеральной прокуратуры РФ он экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Новороссийска. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
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