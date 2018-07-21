Гражданина Израиля будут судить в Новороссийске за перевозку 28 кг кокаина

АиФ-Кубань: последние новости

В Анапе осудят бизнесмена, по вине которого на стройке погиб рабочий

В Кропоткине экс-полицейских будут судить за избиение человека шваброй

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