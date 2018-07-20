ФСБ пресекла канал поставки оружия в Котлас

В результате спецоперации ФСБ в Поморье пресечён незаконный канал поставки оружия.

Занимался опасным бизнесом мужчина из Котласа . УУ него изъяли более 3 тыс. боеприпасов и 7 единиц огнестрельного оружия — снайперскую винтовку, самозарядные пистолеты, револьверы и охотничье ружьё. Был у нарушителя и прибор для бесшумной стрельбы, а также множество боеприпасов. Всё это он хранил дома и на работе.

За приобретение и хранение оружия против котлашанина заведено уголовное дело, ему предстоит суд. Если вина будет доказана, то он может лишиться свободы на 4 года и получить штраф до 80 тыс. рублей.

Напомним, два дня назад в архангельском порту Экономия нашли другое оружие — гранату времён интервенции.