Столичная полиция завела административное дело против мужчины, записывавшего пранки в полицейской форме

Сотрудники полиции Центрального административного округа столицы задержали мужчину за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщила Агентству городских новостей Москва замначальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — рассказала Е. Гузь.

Ранее в полицию обратились очевидцы, сообщившие, что неизвестный мужчина в форме полицейского задает вопросы посетителям парка и записывает реакцию на видео. Полицейские задержали 33-летнего приезжего на ул. Крымский Вал. По словам мужчины, он взял напрокат форму и записывал видеорозыгрыш для одной из своих социальных сетей.