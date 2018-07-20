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Столичная полиция завела административное дело против мужчины, записывавшего пранки в полицейской форме
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Столичная полиция завела административное дело против мужчины, записывавшего пранки в полицейской форме 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники полиции Центрального административного округа столицы задержали мужчину за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщила Агентству городских новостей Москва замначальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.
«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — рассказала Е. Гузь.
Ранее в полицию обратились очевидцы, сообщившие, что неизвестный мужчина в форме полицейского задает вопросы посетителям парка и записывает реакцию на видео. Полицейские задержали 33-летнего приезжего на ул. Крымский Вал. По словам мужчины, он взял напрокат форму и записывал видеорозыгрыш для одной из своих социальных сетей.
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