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В Башкирии перед судом предстанет няня, обвиняемая в избиении детей
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В Башкирии перед судом предстанет няня, обвиняемая в избиении детей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура г. Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), а также по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями). По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая через социальную сеть была нанята в одну из семей г. Стерлитамака в качестве няни по уходу за 8-месячным ребенком. В декабре 2017 года, заметив у малыша в области уха гематомы, его мама незамедлительно установила в квартире камеру видеонаблюдения. Просмотр видеозаписи подтвердил неоднократное нанесение ребенку побоев в течение дня. Женщина, разозлившись на плач ребенка, наносила ему удары и вдавливала лицо в подушку. Кроме того, потерпевшим по уголовному делу признан еще один ребенок, пострадавший от рук няни в мае 2017 года. Обвиняемая признала вину в совершении преступления частично. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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