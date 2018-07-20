Жителя Красноармейска подозревают в интимной связи с подростком

Следственный отдел по Заводскому району по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Красноармейска. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 134 Уголовного кодекса «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает областной Следственный комитет. По данным ведомства, 18 июля 2018 года подозреваемый, находился в квартире по месту проживания в городе Красноармейске. Где вступил со своей 15-летней знакомой в интимную связь. Об этом стало известно после того, как несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение.