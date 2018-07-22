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В СКР опровергли задержание одного из участников пыток в ярославской колонии
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В СКР опровергли задержание одного из участников пыток в ярославской колонии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: dp.ru
В региональном управлении СКР подчеркнули, что не могут подтвердить информацию о задержании, так как она не соответствует действительности, передаёт ТАСС.
Скандал в ярославской колонии разгорелся после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключённого. На записи видно, как мужчину бьют дубинками по ногам и ставят на колени, заламывая руки за спиной.
Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. По сведениям правозащитников, в противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 установлены.
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