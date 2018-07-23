СКР завёл дело по событиям в Вильнюсе 1991 года 

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила ТАСС, что дело возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». По её словам, с 2006 года должностные лица Генпрокуратуры и суда Литвы преследуют 60 человек, большинство из которых граждане России.
По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, более тысячи были ранены. В России уголовное дело против участников тех событий называют политизированным.