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СКР завёл дело по событиям в Вильнюсе 1991 года
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Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

СКР завёл дело по событиям в Вильнюсе 1991 года 

Говорит Москва 20 минут назад
Фото: dp.ru
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила ТАСС, что дело возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». По её словам, с 2006 года должностные лица Генпрокуратуры и суда Литвы преследуют 60 человек, большинство из которых граждане России.
По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, более тысячи были ранены. В России уголовное дело против участников тех событий называют политизированным.
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