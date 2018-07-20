Ещё
СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии 

Ведомости 1 час назад
Фото: dp.ru
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного. Об этом говорится на сайте ведомства.
«По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — уточняется в сообщении СКР.
Инцидент произошел на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. По мнению следствия, действия сотрудников ФСИН были умышленными. Они, «явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного». Заключенному были нанесены множественные удары руками, ногами, а также неустановленными предметами по туловищу и конечностям.
Сейчас в колонии проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.
Ведомости: последние новости
Бывший главный следователь Москвы Дрыманов арестован судом по делу о взятках ЕСПЧ присудил Pussy Riot около 50 000 евро по делу «панк-молебна» Возбуждены административные дела против активистов Pussy Riot
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе188
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры33
Еще один туроператор прекратил свою деятельность41
Опубликована запись пытки в российской колонии476
Фото кабинета Медведева удивило россиян46
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение