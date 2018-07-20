СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии 

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного. Об этом говорится на сайте ведомства.
«По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — уточняется в сообщении СКР.
Инцидент произошел на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. По мнению следствия, действия сотрудников ФСИН были умышленными. Они, «явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного». Заключенному были нанесены множественные удары руками, ногами, а также неустановленными предметами по туловищу и конечностям.
Сейчас в колонии проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.