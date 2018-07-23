Шестерых сотрудников колонии, где избивали заключенного, задержали

Шестеро сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 задержаны, сообщает региональное управление СКР . По имеющейся информации, в настоящий момент следователи установили личности всех, кто принимал участие в избиении одного из заключенных.

Кроме того, следствие будет добиваться заключения задержанных под стражу. Подробности уточняются.