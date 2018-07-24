Расследование пыток в ярославской колонии передали в центральный аппарат СКР

Она отметила, что шесть человек задержаны. Петренко подчеркнула, что в суд будут направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Официальный представитель Следственного комитета добавила, что глава ведомства требует дать «жёсткую оценку» сотруднику, который «не увидел» пыток в колонии.