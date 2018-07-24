Ещё
Расследование пыток в ярославской колонии передали в центральный аппарат СКР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расследование пыток в ярославской колонии передали в центральный аппарат СКР 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Она отметила, что шесть человек задержаны. Петренко подчеркнула, что в суд будут направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде ареста.
Официальный представитель Следственного комитета добавила, что глава ведомства требует дать «жёсткую оценку» сотруднику, который «не увидел» пыток в колонии.
20 июля на сайте «Новой газеты» было опубликовано видео с пытками заключённого в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Из-за случившегося ФСИН поручила организовать проверки во всех колониях и СИЗО. Для этого в регионах создадут комиссии. Нести персональную ответственность за эти инспекции будут руководители территориальных органов ФСИН.
Говорит Москва: последние новости
Из-за скандала в Ярославе во всех колониях и СИЗО организуют инспекции Начальника томского областного главка МЧС заподозрили во взяточничестве Защита сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обжаловала его арест
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам372
Тяжелобольная Терехова не может говорить21
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть89
Путин дал добро на новый мегамост670
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение