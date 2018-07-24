Расследование пыток в ярославской колонии передали в центральный аппарат СКР 

Она отметила, что шесть человек задержаны. Петренко подчеркнула, что в суд будут направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде ареста.
Официальный представитель Следственного комитета добавила, что глава ведомства требует дать «жёсткую оценку» сотруднику, который «не увидел» пыток в колонии.
20 июля на сайте «Новой газеты» было опубликовано видео с пытками заключённого в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Из-за случившегося ФСИН поручила организовать проверки во всех колониях и СИЗО. Для этого в регионах создадут комиссии. Нести персональную ответственность за эти инспекции будут руководители территориальных органов ФСИН.