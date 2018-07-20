Саратовский экс-полицейский предстанет перед судом за взятку и мошенничество

Саратове перед судом предстанет 59-летний бывший сотрудник полиции. Пл информации пресс-службы СУ СКР , мужчина на протяжении последних 8 лет незаконно получал денежные выплаты в виде пенсии и дал взятку должностному лицу.

Согласно материалам уголовного дела, в конце мая текущего года бывший сотрудник полиции и регионального УФСИН передал сотруднику оперативно-розыскной части областного главка документы на право получения 4 автомобильных дисков стоимостью более 29 000 рублей.

«За незаконное вознаграждение сотрудник областного ГУ МВД обещал не направлять материалы служебной проверки в отношении обвиняемого в следственные органы», — говорится в сообщении.

Кроме того, бывший сотрудник полиции на протяжении последних 8 лет незаконно получал пенсию за выслугу лет, поскольку в разное время проходил службу в системах региональных УФСИН и ГУ МВД России . В общей сложности бывший правоохранитель получил 1,2 миллиона рублей.

«При этом он не предоставил должностным лицам указанных органов сведений о фактах, влекущих прекращение одновременных пенсионных выплат, тем самым совершив хищение денежных средств и причинив материальный ущерб», — уточнили в пресс-службе.

В ходе следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.