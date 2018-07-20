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Саратовский экс-полицейский предстанет перед судом за взятку и мошенничество
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Саратовский экс-полицейский предстанет перед судом за взятку и мошенничество 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратове перед судом предстанет 59-летний бывший сотрудник полиции. Пл информации пресс-службы СУ СКР, мужчина на протяжении последних 8 лет незаконно получал денежные выплаты в виде пенсии и дал взятку должностному лицу.
Согласно материалам уголовного дела, в конце мая текущего года бывший сотрудник полиции и регионального УФСИН передал сотруднику оперативно-розыскной части областного главка документы на право получения 4 автомобильных дисков стоимостью более 29 000 рублей.
«За незаконное вознаграждение сотрудник областного ГУ МВД обещал не направлять материалы служебной проверки в отношении обвиняемого в следственные органы», — говорится в сообщении.
Кроме того, бывший сотрудник полиции на протяжении последних 8 лет незаконно получал пенсию за выслугу лет, поскольку в разное время проходил службу в системах региональных УФСИН и ГУ МВД России. В общей сложности бывший правоохранитель получил 1,2 миллиона рублей.
«При этом он не предоставил должностным лицам указанных органов сведений о фактах, влекущих прекращение одновременных пенсионных выплат, тем самым совершив хищение денежных средств и причинив материальный ущерб», — уточнили в пресс-службе.
В ходе следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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