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В Казахстане более 700 чиновников уличили в коррупции
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В Казахстане более 700 чиновников уличили в коррупции 

Мир24 1 час назад
Попались на коррупции. В Казахстане разоблачили больше 700 чиновников. Такие данные сегодня привел председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. В числе задержанных — 18 госслужащих республиканского и 55 областного значения, передает телеканал «МИР 24».
«Среди них — вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитета министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней», — сообщил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
Арестованное имущество подозреваемых оценили в 13 миллионов долларов. А вот общая сумма ущерба от их преступлений только в этом году составляет почти 30 миллионов.
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