В Казахстане более 700 чиновников уличили в коррупции

Попались на коррупции. В Казахстане разоблачили больше 700 чиновников. Такие данные сегодня привел председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. В числе задержанных — 18 госслужащих республиканского и 55 областного значения, передает телеканал «МИР 24».

Арестованное имущество подозреваемых оценили в 13 миллионов долларов. А вот общая сумма ущерба от их преступлений только в этом году составляет почти 30 миллионов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ