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В Москве «полицейского» задержали за розыгрыш прохожих
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В Москве «полицейского» задержали за розыгрыш прохожих 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
Правоохранители задержали на Крымском валу мужчину, который облачившись в форму полицейского, разыгрывал прохожих. Происходящее он снимал на видеокамеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным ведомства, 33-летний приезжий по объявлению в интернете взял напрокат полицейскую форму и обращался к гражданам с вопросами. Реакцию прохожих он фиксировал на видео.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Решение о наказании для «полицейского» вынесет Замоскворецкий районный суд.
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