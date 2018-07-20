В Москве «полицейского» задержали за розыгрыш прохожих

Правоохранители задержали на Крымском валу мужчину, который облачившись в форму полицейского, разыгрывал прохожих. Происходящее он снимал на видеокамеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, 33-летний приезжий по объявлению в интернете взял напрокат полицейскую форму и обращался к гражданам с вопросами. Реакцию прохожих он фиксировал на видео.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Решение о наказании для «полицейского» вынесет Замоскворецкий районный суд.